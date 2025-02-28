محمد بن زايد يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك .

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس " : أهنئ شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وأدعو الله تعالى أن يكون شهر خير وسلام لشعوب العالم كافة"

وتابع سموه قائلا: "رمضان شهر الخير والرحمة والأعمال الصالحة وفرصة لتعزيز قيم الترابط الأسري والمجتمعي.."