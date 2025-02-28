حمدان بن محمد: نمضي بثبات نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتعليم المتميز

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من التربويين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تزامناً مع اليوم الإماراتي للتعليم، التقيت عدداً من التربويين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين، شكرناهم على جهودهم، ونحن نثق بقدراتهم التعليمية ودورهم في غرس قيم حب الوطن والثقافة والهوية الإماراتية في نفوس الطلبة، فهم الأقدر على تأدية هذه الأمانة. كما وجهنا هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بمتابعة كافة شؤونهم، وضمان إطلاق قدراتهم الكامنة والاستفادة من خبرات وتجارب التربويين الإماراتيين المتقاعدين."

وتابع سموه: "نمضي بثبات نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتعليم المتميز، وسيبقى المعلم محور هذه العملية، وعليهم الرهان لتنشئة أجيال قادرة على دفع مسيرة التنمية الإماراتية لآفاق جديدة".