ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء باكستان يبحثان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

عقد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة إسلام آباد.

وجرت لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء، مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب محمد شهباز شريف، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى منصة الشرف، وعُزف خلال المراسم السلامان الوطنيان لدولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، ثم استعرض سموّه ورئيس الوزراء ثلّةً من حرس الشرف الذين اصطفوا لتحيتهما.

وفي بداية اللقاء، رحّب محمد شهباز شريف بزيارة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط جمهورية باكستان بدولة الإمارات وقيادتها وشعبها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، والجهود التي يبذلها البلدان وقيادتاهما على جميع المستويات، للمضي قُدُماً بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة بينهما إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والتنسيق الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية والمجالات التنموية.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أهمية مواصلة توطيد علاقات التعاون المشترك، وتوسيع نطاق الشراكات الإماراتية - الباكستانية، والبناء على ما تحقق من إنجازات كبيرة في هذا الصدد، مشيراً سموّه إلى الرؤى المشتركة التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأشار سموّه إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان تُشكّل نموذجاً للتعاون المثمر في مجالات تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكات السكك الحديدية، والتنقيب عن الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة، والاستثمار في قطاع البنوك والمصارف، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وعلى هامش اللقاء، شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومحمد شهباز شريف توقيع عدد من مذكرات التفاهم، واتفاقيات التعاون المشترك، والشراكات الاستراتيجية في مجالات متنوّعة بين مؤسسات وشركات من كلا البلدين.

وقد جرى توقيع مذكرات تفاهم بين شركة قطارات الاتحاد ووزارة السكك الحديدية الباكستانية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكة السكك الحديدية الحالية، إضافة إلى إنشاء خط جديد للسكك الحديدية، بهدف تعزيز منظومة الربط بين المناطق في باكستان، وتسهيل عملية التنقل، ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.

كما تم توقيع اتفاقية في مجال التعدين بين «إنترناشونال ريسورسيس هولدينغ»، الشركة الفرعية المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية، وهي شركة تابعة لشركة «2 بوينت زيرو» التي تنتمي إلى الشركة العالمية القابضة، من الجانب الإماراتي، وشركة «ماري انرجي» الباكستانية، لإنشاء مشروع استكشاف مشترك لمعدنَي النحاس والذهب بمنطقة شاغاي في إقليم بلوشستان.

وجرى أيضاً على هامش اللقاء، توقيع اتفاقية بين شركة «إيف هولدينغ آر سي إس»، التابعة لشركة «2 بوينت زيرو» التي تنتمي إلى الشركة العالمية القابضة، و«فيرست وومن بنك ليمتد» (بنك المرأة الأول)، تمتلك بموجبها «إيف هولدينغ آر سي إس» ما نسبته 82.64% من حصة أسهم البنك، الذي يدير 42 فرعاً في مختلف أنحاء باكستان، ضمن عملية الخصخصة التي تُنفّذها الحكومة الباكستانية في عدد من القطاعات.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجلس الاستثمار الباكستاني، لاستكشاف فرص تطوير منطقة اقتصادية خاصة بالقرب من ميناء كراتشي وميناء قاسم، ما سيسهم في تسهيل التجارة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

حضر اللقاء كل من سموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «2 بوينت زيرو» التابعة للشركة العالمية القابضة، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي محمد حماد الشامسي، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، ومدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي، مريم عيد المهيري، ومدير عام الشؤون الأمنية في المجلس الأعلى للأمن الوطني، غانم السويدي، وسفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، حمد عبيد الزعابي، والرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، شادي ملك، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، والرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب، والرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشونال ريسورسيس هولدينغ»، علي راشد الراشدي.

واختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارته الرسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان في وداع سموّه لدى مغادرته قاعدة نور خان الجوية في إسلام آباد، رئيس وزراء جمهورية باكستان محمد شهباز شريف.

وأعرب سموّه، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الباكستاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق دوام التقدم والنماء والازدهار.

خالد بن محمد:

. رؤى مشتركة تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.