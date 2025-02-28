حكومة الإمارات تُكرّم الفائزين بـ «الإمارات تبتكر 2025»

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت تجارب ريادية في الإدارة الحكومية وحولت الابتكار إلى سمة مميزة لنموذج عمل حكومي محوره إحداث الأثر الإيجابي والارتقاء بالمجتمع.

وقال محمد القرقاوي، بمناسبة اختتام فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025»، الذي نُظّم بإشراف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي طوال فبراير، تحت شعار «قوة الابتكار 10 - أين تكمن قوتك؟»، إن «الإمارات تبتكر» يعكس فكراً قيادياً أسس على مدى 10 سنوات بيئة محفزة للابتكار الحكومي والمجتمعي، يتشارك فيها الجميع الاحتفاء بالابتكار كمنهجية حكومية وثقافة مجتمعية.

وشهد الحفل الختامي لفعاليات «الإمارات تبتكر 2025»، تكريم الفائزين بالدورة الخامسة لجائزة الإمارات تبتكر، وتكريم الشركاء والمساهمين في إنجاح فعاليات الشهر، الذي يمثّل الحدث الوطني الأكبر من نوعه، للاحتفاء بالابتكار، والذي ركز في دورته الحالية على دور الابتكار في تحقيق الأثر الإيجابي، ترجمة لتوجهات ورؤى الدولة في عام المجتمع.

وغطت جائزة الإمارات تبتكر ست فئات هي: أفضل ابتكار في استخدام الموارد، وأفضل ابتكار في تحقيق الريادة الرقمية، وأفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات الحكومية، وأفضل ابتكار جذري، وأفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة، وجائزة خاصة لأفضل ابتكار في الأثر المجتمعي، وقد تم اختيار الابتكارات الفائزة بناء على معايير محددة، من أهمها مدى تأثير المشروع المبتكر في المجتمع بمختلف فئاته.

وفاز فريق مشروع أعراس دبي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، بجائزة أفضل ابتكار في الأثر المجتمعي، وفي فئة أفضل ابتكار في تحقيق الريادة الرقمية، فاز مشروع محطات نقل الكهرباء الرقمية في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وفاز مشروع «منتجي» من بلدية دبي، ومشروع مركبة الفحص الذكي من وزارة الداخلية، في فئة أفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات الحكومية.

وفي فئة أفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة، فازت منصة قياس درجة حرارة سطح الأرض للقطاع الصناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفاز مشروعا الفلل المجمعة مسبقاً من مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ومنظومة السفر السريع والذكي ببصمة الوجه في مطارات الإمارات من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بجائزة فئة أفضل ابتكار جذري.

يُذكر أن شهر الإمارات للابتكار يمثّل حدثاً وطنياً هو الأكبر من نوعه للاحتفاء بالابتكار في العمل الحكومي والمجتمع.