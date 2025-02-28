التعلم عن بُعد في المدارس الخاصة بدبي أيام «الجمعة» في رمضان

بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحرصاً من سموّه على تعزيز الترابط الأسري في الشهر الكريم، تقرَّر تطبيق خيار التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك.

ويُستثنى من القرار، الطلبة الذين تم اعتماد جداول اختباراتهم الحضورية خلال أيام الجمعة. كما ينبغي على المدارس الخاصة مراعاة ظروف أولياء الأمور الذين قد يتعذّر على أبنائهم خيار التعلُّم عن بُعد أيام الجمعة، وتوفير الدعم اللازم لهم عبر إتاحة التعليم الحضوري لهؤلاء الطلبة.

. استثناء من لديهم اختبارات في اليوم نفسه، وتوفير التعليم الحضوري لمن يتعذر عليهم «الدراسة عن بُعد».