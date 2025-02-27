حمدان بن محمد: جميع مؤسسات دبي تعمل لصالح الوطن والمواطن

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، اجتمع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، بمدراء ومسؤولي الجهات الحكومية في الإمارة لاستعراض مجموعة من مسارات وسيناريوهات المستقبل في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن فعاليات "مخيم دبي" اجتمعنا اليوم بمدراء ومسؤولي الجهات الحكومية في الإمارة لنستعرض مجموعة من مسارات وسيناريوهات المستقبل في مختلف مجالات العمل الحكومي..."

وتابع سموه: "جميع مؤسسات دبي تعمل لصالح الوطن والمواطن ... وليكون مجتمعنا دائماً الأفضل في النمو ... والأفضل في جودة الحياة... والأفضل في العيش والاستقرار والعمل اليوم وفي المستقبل".