شرطة أبوظبي تُعلن عن خصم يصل إلى 35% على المخالفات المرورية

أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم، عن خصم يصل إلى 35% على المخالفات المرورية ضمن مبادرة "بادر واستفد".

وقالت شرطة أبوظبي عبر حسابها على منصة "إكس": "مبادرة "بادر واستفد" تتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25%عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة ميلادية من تحرير المخالفة المرورية".