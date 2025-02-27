"سالك" تطبّق نظام تعرفة مختلف خلال شهر رمضان.. تعرّف إلى الرسوم والمواعيد

حددت شركة سالك تعرفة مختلفة لرسوم المرور عبر بواباتها مع بدء شهر رمضان المبارك، وذلك بتطبيق التعرفة الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وتشمل الرسوم الخاصة بشهر رمضان، تطبيق تعرفة الستة دراهم خلال أوقات الذروة في الشهر الكريم من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 5:00 مساءً، فيما ستطبق التعرفة 4 دراهم خارج أوقات الذروة من الساعة 7:00 صباحاً إلى ال 9:00 صباحاً، ومن الساعة الـ5:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 صباحاً.

وستكون التعرفة مجانية وبدون رسوم طوال شهر رمضان المبارك، من الساعة 2:00 صباحاً حتى الساعة 7:00 صباحاً.

ونبّهت "سالك"، إلى أنه لا يوجد أي تغيير في طريقة احتساب الرسوم عند عبور بوابات "الصفا شمال" و"الصفا جنوب" و"الممزر شمال" و"الممزر جنوب" في اتجاه واحد خلال ساعة واحدة، حيث سيتم احتساب الرسوم مرة واحدة فقط.

وكانت شركة سالك قد بدأت منذ 31 يناير بتطبيق التعرفة المرنة على جميع البوابات وذلك ضمن خطة انسيابية الحركة المرورية في دبي، حيث تطبق التعرفة الجديدة طوال السنة باستثناء شهر رمضان المبارك الذي وضعت له تواقيت تعرفة مختلفة بما يتماشى مع تغير أنماط السفر، وتهدف الشركة من خلال التعديلات على التعرفة تعزيز سلاسة الحركة المرورية في دبي وتوفير بيئة مرورية أكثر تنظيماً خلال شهر رمضان والمواسم الأخرى.