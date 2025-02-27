20 درهماً الحد الأدنى لإعادة تعبئة «نول»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الحد الأدنى لإعادة تعبئة رصيد بطاقة «نول» عبر أجهزة بيع التذاكر سيكون 20 درهماً، وذلك اعتباراً من السبت المقبل (الأول من مارس)، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز تجربة تنقل أكثر سلاسة على متن مترو دبي والمواصلات العامة.

وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن تلك الخطوة تأتي في إطار توفير الوقت والجهد أمام المستخدمين، بما يعزز تجربة تنقل أكثر سلاسة على متن المترو والمواصلات العامة، مشيرة إلى أنه سيجري العمل بالقرار في الأول من مارس المقبل، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات أنه يمكن للمتعاملين إعادة شحن رصيد بطاقة نول من خلال موقع هيئة الطرق والمواصلات، وتطبيق الدفع «نول»، وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات، مشيرة إلى أهمية التأكد من وجود رصيد كافٍ قبل الانطلاق على متن الرحلات، بحيث يكون الحد الأدنى للبطاقات الفضية 15 درهماً، و30 درهماً للبطاقات الذهبية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمتعاملين إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول إلكترونياً، حيث تتيح الخدمة المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول غير المعرفة بمبلغ يصل إلى 1000 درهم، و5000 درهم لبطاقات نول الشخصية والمخصصة، أما الحد الأقصى لإعادة تعبئة الرصيد عبر القنوات الإلكترونية فهو 150 درهماً لكل بطاقات نول.

وحددت الهيئة آلية تعبئة البطاقات بمختلف الوسائل، فمن خلال تطبيق «نول باي» (للبطاقات البلاستيكية)، يدخل المتعامل إلى تطبيق «نول باي» مستخدماً حساب هيئة الطرق والمواصلات الخاص به أو الهوية الرقمية، ويختار إعادة التعبئة، ثم يضع بطاقة نول على الهاتف المحمول من الخلف لكي تتم قراءتها من قبل خاصية التواصل قريب المدى (NFC)، ويختار قيمة الرصيد الذي يريد تعبئته، ثم يكمل عملية الدفع عبر البطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب. ويضع المتعامل البطاقة مجدداً على خاصية التواصل قريب المدى على الهاتف المحمول لكي يتم تحميل الرصيد، فتتم إعادة التعبئة فوراً.

أما بالنسبة للتعبئة عبر تطبيق «نول باي» (للبطاقات الافتراضية)، فيسجل المتعامل دخوله إلى حساب «نول باي» مستخدماً حساب هيئة الطرق والمواصلات الخاص به أو الهوية الرقمية، ويختار إعادة التعبئة من الشاشة الرئيسة، ويختار قيمة الرصيد الذي يريد تعبئته، ثم يكمل عملية الدفع عبر بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب، وتتم إعادة التعبئة فوراً.

وفي ما يتعلق بالتعبئة عبر التطبيقات الذكية الأخرى، يختار المتعامل خدمة إعادة تعبئة بطاقة نول على تطبيق الهاتف المحمول، ويمسح البطاقة باستخدام خاصية التواصل قريب المدى، أو يدخل رقم بطاقة نول (للمستخدم الضيف)، أو يحدد رقم البطاقة من القائمة (للمستخدم الذي سجل دخوله إلى الحساب)، وبعدها يدخل عنوان بريده الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، باعتبارهما من متطلبات صفحة الدفع الخاصة بدبي الرقمية، وبعد ذلك يدفع مبلغ إعادة التعبئة عن طريق البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم أو «أبل باي»، ثم يمسح بطاقة نول باستخدام خاصية التواصل قريب المدى لتفعيل الرصيد المعلق على التطبيقات الذكية.

أما من خلال أجهزة بيع التذاكر، فيضع المتعامل البطاقة على قارئ البطاقات، ويختار إعادة تعبئة البطاقة، ثم يدخل قيمة الرصيد الذي يريد تعبئته، ويكمل عملية الدفع، على أن يترك البطاقة على القارئ لمدة ست ثوانٍ، فتتم إعادة التعبئة فوراً.

وعبر مكاتب بيع التذاكر، يبرز المتعامل البطاقة إلى موظف المحطة، ويعلمه بقيمة الرصيد الذي يريد تعبئته، ثم يكمل عملية الدفع فتتم إعادة التعبئة فوراً.