دوام مرن وعمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي في رمضان

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي سياسة الدوام المرن والعمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ (2025م).

ويأتي القرار في إطار إعلان القيادة الرشيدة تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، وانسجاماً مع حرص حكومة دبي على توفير أفضل ظروف العمل للموظفين والعاملين في الإمارة، بما يراعي تعزيز القيم المجتمعية في مختلف المناسبات.

وتتبنّى السياسة المعتمدة المرونة في توسيع تطبيق ساعات الدوام المرن والعمل عن بُعد خلال الشهر الفضيل، حيث يجوز للجهات الحكومية في إمارة دبي منح الموظفين ميزة الدوام المرن بنحو ثلاث ساعات يومياً، على أن يُكمل الموظف خمس ساعات ونصف الساعة عملاً لليوم الواحد، خلال أيام الأسبوع من الإثنين إلى الخميس، وثلاث ساعات عمل يوم الجمعة.

كما يُسمح بالعمل عن بُعد بما يعادل يومين للموظف أسبوعياً، وذلك بعد مراجعة متطلبات وظروف العمل، ونوعية المهام الداخلة في إطار مسؤوليات الموظف، بالتنسيق مع المدير المباشر لتأكيد سير العمل على الوجه الذي يكفل استمراريته بصورة طبيعية وسلسة، ويضمن عدم التأثير في الإنتاجية، أو ما يقوم به الموظف من مهام يومية، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وتؤكد هذه الخطوة نهج دبي الدائم في ترسيخ الركائز اللازمة لضمان أفضل بيئات العمل، وتحقيق راحة العاملين في القطاع الحكومي، وتحفيزهم على العطاء وزيادة الإنتاجية، مع تشجيع القطاع الخاص على تقديم مميزات مماثلة خلال شهر رمضان المبارك، في ضوء احتياجات ومتطلبات العمل لدى الشركات ومؤسسات الأعمال كل منها على حدة، بما يخدم مصالحها ويكفل عدم التأثير في سير أعمالها اليومية.

. تمديد الدوام المرن إلى 3 ساعات يومياً، والسماح بالعمل عن بُعد بما يعادل يومين أسبوعياً.

. القرار يأتي في إطار إعلان تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع».