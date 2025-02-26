"طرق دبي" تعلن ساعات تقديم خدماتها خلال شهر رمضان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال شهر رمضان المبارك 1446 / 2025. وتشمل ساعات العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

- مراكز إسعاد المتعاملين

أوقات العمل في شهر رمضان في مراكز إسعاد المتعاملين

أم رمول - ديرة - البرشاء - المنارة – الطوار

من الاثنين إلى الخميس

من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساءً

يوم الجمعة

من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 منتصف النهار

ملاحظة: ستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

- ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ (الفحص الفني)

الاثنين إلى الخميس والسبت

تسجيل جبل علي 7:00 صباحاً – 4:00 مساءً

تسجيل حتا 8:00 صباحاً – 3:00 مساءً

الجمعة

تسجيل جبل علي 7:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

تسجيل حتا 8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

تسجيل القصيص، تسجيل البرشاء، تسجيل الورسان

الاثنين إلى الخميس والسبت

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 4:00 مساءً (جميع الخدمات)

الفترة المسائية 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل (جميع الخدمات)

الجمعة

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

الفترة المسائية 4:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

تسجيل العوير، أوتوبرو السطوة، أوتوبرو المنخول، تسجيل الطوار، اليلايس، شامل المحيصنة

الاثنين إلى الخميس والسبت

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 4:00 مساءً

الفترة المسائية 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

الجمعة

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

الفترة المسائية 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

الأحد (خدمات الفحص الفني فقط)

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

الفترة المسائية 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل



ملاحظة: من الساعة 4:01 مساءً ولغاية الساعة 7:59 تقدم خدمة الفحص الفني فقط طيلة أيام الأسبوع.

المتكاملة العوير، المتكاملة القوز، واصل ند الحمر، واصل الجداف، واصل العربي سنتر، تمام، الكندي، كارس الممزر، كارس ديرة، المميز البرشاء، المميز المزهر، تجديد، تسجيل ديسكفري، تسجيل موتور ستي، تسجيل المدينة العربية، شامل القصيص، شامل العاضد، شامل ند الحمر، عابر.

الاثنين إلى الخميس والسبت

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 4:00 مساءً

الفترة المسائية 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

الجمعة

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

الفترة المسائية 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

- مترو دبي:

محطات الخطين الأحمر والأخضر

من الاثنين الى الخميس

5:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل

الجمعة

5:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

السبت

5:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل

الأحد

8:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل

- ترام دبي:

من الاثنين الى السبت

6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

الأحد

9:00 صباحاً –1:00 صباحاً اليوم التالي

حافلات المواصلات العامة (باص دبي):

لمعرفة التغييرات على مواعيد الحافلات خلال شهر رمضان المبارك، الرجاء الدخول إلى تطبيق سهيل.

- النقل البحري

لمعرفة مواعيد النقل البحري خلال شهر رمضان المبارك، الرجاء الدخول إلى الرابط أدناه:

https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/public-transport/timetable#MarineTransport

7:15 صباحاً – 4:00 مساءً

- المواقف العامة:

تطبق التعرفة على جميع المواقف من الاثنين الى السبت الفترة الأولى: 8:00 صباحاً – 6:00 مساءً.

الفترة الثانية: 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل.



ملاحظة: مباني المواقف متعددة الطوابق تعمل بنظام 24 ساعة.