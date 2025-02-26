أحمد بن محمد: نتمنى للكويت مزيداً من التقدم والازدهار

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، قيادة وشعب دولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني، داعياً المولى، عزّ وجلّ، أن يُنعم عليهم بمزيد من التقدم والازدهار.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في يوم عز الكويت نهنئ قيادتها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني، داعين المولى، عزّ وجلّ، أن يُنعم عليهم بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وعليهم بالخير والمحبة، لتظل رايتها خفاقة في سماء المجد».