رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خصوصاً في المجالات التنموية، وفرص تطويرها في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

واستعرض سموّه والرئيس الإندونيسي مسارات العمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وغيرها من المجالات التي تمثّل أولوية تنموية للبلدين، كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.