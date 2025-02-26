رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية
تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خصوصاً في المجالات التنموية، وفرص تطويرها في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.
واستعرض سموّه والرئيس الإندونيسي مسارات العمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وغيرها من المجالات التي تمثّل أولوية تنموية للبلدين، كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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