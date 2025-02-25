مواطنون يهنئون الكويت بيومها الوطني.. "القلب واحد والمصير مشترك"

هنَأ مواطنون من دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت قيادة وشعبا بمناسبة عيدها الوطني الـ64 ، والذي يصادف اليوم 25 فبراير.

وفي هذه المناسبة، تصدَر وسم #الإمارات_تحب_الكويت، قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس" في دولة الإمارات، وشاركه المئات ليعبروا من خلاله عن حبهم لدولة الكويت الشقيقة، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والكويتي.

وهنَأ مواطنون الكويت، حكومة وشعبا، في هذه المناسبة بأجمل العبارات والأمنيات لهذه الدولة الشقيقة بدوام الاستقرار والعزَة والرفعة والشموخ والأمن والأمان، فقال المتابع محمد الرئيسي: "من الإمارات إلى الكويت الحبيبة التي تزداد إشراقاً وتألقاً، كل عام وأنتم في عز ورفعة بمناسبة العيد الوطني الـ64 وعيد التحرير الـ34. كل عام ورايتك شامخة، نسأل الله أن يديم على الكويت الأمن والرخاء، ويديم أواصر المحبة بين شعبينا".

وقال المتابع سيف الدرعي: "من إمارات الخير إلى كويت العز نبعث أصدق التهاني وأطيب الأماني لوطن النهار وأهله الكرام.. دمتم في مجدٍ وسؤدد.. وأمنٍ وأمان.. تجمعكم المحبة.. حفظكم الله وبارك في داركم ولا فرّق الله شملكم أيها الأحبة".

وأكَد متابعون من دولة الإمارات العربية المتحدة على العلاقات التاريخية المتجذِرة بين دولتي الإمارات والكويت، وعلى الرؤى المتوافقة والموحدة بين البلدين، لخدمة القضايا العربية والإقليمية والعالمية، فقال علي الكعبي: "الإمارات والكويت.. رؤى متوافقة وموحدة لخدمة القضايا العربية والإقليمية والعالمية".

وقال سعيد الكتبي: "العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية ومتجذرة، من الدعم والعون ما قبل الاتحاد إلى الشراكة القوية اليوم..

أخوّة راسخة ممتدة عبر التاريخ..

تعاون مستمر بزداد قوة مع الزمن..

مصير مشترك ومحبة صادقة.

رؤية مشتركة للمستقبل..

حفظ الله الإمارات والكويت.."

من جانبهم عبَر مواطنون عن حبهم للكويت وشعبها الذي وصفوه بالشعب الطيِب والخلوقـ فقال المتابع بوحميد: "نحب الكويت ونحب شعبها الطيب الخلوق الله يديم عز الكويت".

وقال أحمد المنهالي:"من لا يحب الكويت لؤلؤة الخليج.. الإمارات والكويت إخوة تجمعهم روابط الدم والتاريخ.. الله يزيدكم أفراح وسعادة يا أهل الكويت".

وقال محمد آل علي: "حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا.. ومحفور في قلوبنا.. ومحفور في تاريخنا.. كل عام وكويت المحبة بألف خير".

من جانب آخر تداول متابعون على "إكس" صورا ومقاطع فيديو من شوارع الإمارات التي فاضت بأوسمة التهاني، بهذه المناسبة، والتي كان أبرزها #الإمارات_تحب_الكويت.

وتعد العلاقات الإماراتية الكويتية من أبرز العلاقات الثنائية في منطقة الخليج العربي، حيث تجمع بين البلدين روابط أخوية قوية ومصالح مشتركة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.