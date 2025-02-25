محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية-الكويتية أخوية تاريخية عميقة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دولة الكويت الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "أهنئ أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأهلنا في الكويت بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للكويت وشعبها دوام التقدم والخير والازدهار".

وتابع سموه قائلا: "العلاقات الإماراتية-الكويتية أخوية تاريخية عميقة، ومن خلال تفاهمنا وإرادتنا المشتركة نواصل العمل معاً من أجل مستقبل أفضل للبلدين والشعبين".