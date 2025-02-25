رئيس الدولة يمنح رئيسة وزراء إيطاليا وسام الاتحاد

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجا ميلوني، «وسام الاتحاد»، تقديراً لدورها في تعزيز العلاقات الإماراتية - الإيطالية، وتعبيراً عن الاعتزاز بالروابط التاريخية بين البلدين، وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها سموه إلى إيطاليا.

وعبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية عن شكرها لصاحب السمو رئيس الدولة على هذه المبادرة الكريمة، منوهة بالعلاقات الوثيقة بين الإمارات وإيطاليا.