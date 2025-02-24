رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وجورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، اليوم، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، وذلك في إطار "زيارة دولة" يقوم بها سموه إلى إيطاليا.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات المجالات التالية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الطاقة والصحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والدفاع، بجانب النقل والفضاء والتعدين وبناء شراكات اقتصادية مع الدول الإفريقية، وغيرها من المجالات التي تفتح آفاق أوسع لمسار تطور العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

تبادل الاتفاقيات والمذكرات كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الرياضة، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومحمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، فيما تبادلها من الجانب الإيطالي الوزراء والمسؤولون المعنيون بهذه القطاعات.