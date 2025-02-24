مواقع تواجد مدافع رمضان في دبي
حددت شرطة دبي أماكن تواجد مدافع رمضان خلال الشهر المبارك، موضحة أن هناك ثمانية مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي.
واضافت إلى أنه سيكون هناك مدفع "رّحال واحد" يتنقل طيلة الشهر الفضيل في 17 منطقة على مستوى الإمارة.
شرطة دبي تعلن عن أماكن تواجد مدافعها خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أن هناك 8 مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع "رّحال واحد" يتنقل طيلة الشهر الفضيل في 17 منطقة على مستوى الإمارة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/xURMoT236i— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 24, 2025
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