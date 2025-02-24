380 مفتشاً لمتابعة المنشآت الغذائية ورصد السلوكيات الخاطئة خلال رمضان بالشارقة

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، ووضع الخطط اللازمة لمتابعة المنشآت الغذائية وتكثيف الرقابة عليها، لضمان الالتزام بالتعليمات والضوابط الصحية وإصدار التصاريح اللازمة والمنظمة لسير العمل خلال الشهر الفضيل، إذ خصصت البلدية فريقاً مكوناً من 380 مفتشاً لمتابعة منشآت بيع وتداول الغذاء ورصد السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام، كما أعلنت البلدية عن بدء إصدار التصاريح اللازمة للمنشآت لمزاولة بعض الأنشطة خلال رمضان.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية أنهت استعدادها للشهر الفضيل بخطط شاملة من قبل الإدارات المعنية لمتابعة مزاولة بعض الأنشطة ونشر الوعي بين الجمهور، إذ خصصت فريقاً مكوناً من 103 مفتشين للتفتيش على المنشآت الغذائية وتكثيف الرقابة عليها، ومتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المنظمة لسير العمل، والتأكد من إصدار التصاريح اللازمة، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية رئيسية، تشمل حملة التأكد من إصدار تصاريح عرض الأطعمة خارج المحال، وحملة التأكد من إصدار تصاريح تقديم الخدمة للجاليات غير المسلمة خلال نهار الشهر الكريم، وحملة على المخابز، وحملة على المطابخ الشعبية وأخرى على محلات بيع الحلويات.

وأوضح الطنيجي في تصريحات صحافية، اليوم، أن البلدية خصصت 277 مفتشاً لرصد ومتابعة السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام في إطار اهتمامها بالمظهر الحضاري وتوفير بيئة مثالية للقاطنين والزوّار، إذ سيتم تنفيذ حملات وزيارات تفتيشية مكثفة في جميع أنحاء ومرافق مدينة الشارقة لتشمل المسطحات الخضراء التي تشهد إقبالاً من الجمهور للاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة في الإمارة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أية تجاوزات خصوصاً ترك المخلفات على الأرض، فضلاً عن التأكد من التزام المنشآت التجارية الراغبة في تمديد ساعات العمل إلى ما بعد منتصف الليل، بإصدار التصريح اللازم من إدارة الرقابة والتفتيش.

وأشار إلى أن احتساب رسوم المواقف العامة خلال شهر رمضان سيكون من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، وستقوم فرق التفتيش التابعة لإدارة المواقف العامة بالتأكد من التزام الجمهور بسداد الرسوم وعدم استغلال المواقف بشكل سيئ، كما ستكون المواقف المحيطة بالمساجد مجانية لمدة ساعة من رفع الأذان للتسهيل على الجمهور.

كما حددت البلدية مواعيد العمل لمراكزها الخدمية لضمان استمرار تقديم الخدمات الجمهور، حيث أوضحت البلدية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مواعيد كافة الخدمات التي تقدمها باللغتين العربية والإنجليزية، كما تستقبل حدائق الأحياء زوراها طيلة أيام الأسبوع من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل للاستمتاع بمرافقها الخدمية المتميزة، في حين تكون مواعيد كل من منتزه السيوح للعائلات ومنتزه السيوح للسيدات ومنتزه الشارقة الوطني وحديقة الرولة من الرابعة عصراً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل