رئيس الدولة: الإمارات تدعم كل ما يحقق السلم والاستقرار في البلقان

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا، إيدي راما، أمس، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية التنموية للبلدين، مثل الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، رئيس الوزراء الألباني في تيرانا، في إطار زيارة عمل قام بها سموه إلى ألبانيا، حيث رحّب إيدي راما بسموه، مؤكداً حرص بلاده على دفع علاقاتها مع دولة الإمارات إلى الأمام، واستثمار كل الفرص المتاحة في هذا الشأن.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق أن دولة الإمارات، في إطار نهجها الداعي إلى السلام في العالم، تدعم كل ما يحقق السلم والاستقرار في منطقة البلقان، وتسوية أي نزاعات فيها من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية، لما لذلك من أهمية بالنسبة إلى التنمية والازدهار في المنطقة والأمن والسلام العالميين.

وأضاف سموه أن العلاقات بين الإمارات وألبانيا شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، خاصة في المجالات التي تدعم التنمية المشتركة للبلدين، مؤكداً حرص الإمارات على دفعها إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.

وأشار سموه، في هذا السياق، إلى أن التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا زادت بنسبة 129.4% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وقال سموه إن هناك تعاوناً واعداً في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، ما يدعم طموح البلدين المشترك في مجال الاستدامة، ونحن حريصون على تعزيز التعاون واستثمار الفرص المتاحة في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجانبان في ختام اجتماعهما مواصلة العمل المشترك على تعزيز العلاقات التنموية لما فيه خير البلدين وشعبيهما.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإيدي راما، تبادل اتفاقية عمل إطارية بين كل من شركة «مصدر»، وشركة «طاقة لشبكات النقل»، والشركة الألبانية للطاقة «كيش»، والشركة المشغلة لنظم نقل الطاقة (أو إس تي) في ألبانيا، والتي تأتي متابعةً لتنفيذ مذكرة الشراكة الاستراتيجية الثلاثية الإطارية للتعاون في مشاريع طاقة نظيفة عابرة للحدود بين الإمارات وإيطاليا وألبانيا، فيما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودفع عجلة التنمية المستدامة، ودعم نشر حلول ومشاريع الطاقة النظيفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى تبادل «خطاب شراكة» بين شركة «بريسايت» ووزارة الداخلية الألبانية، لتنفيذ مشروع مدينة ذكية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق العامة.

تبادل «الاتفاقية وخطاب الشراكة»، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان بن أحمد الجابر، ومن الجانب الألباني نائب رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة، بليندا بالوكو، ووزير الداخلية، إرفين هوجا.

وأقام رئيس الوزراء الألباني مأدبة تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل إلى القصر الرئاسي بالعاصمة تيرانا، في وقت سابق، حيث عُزف السلام الوطني للبلدين، واستعرض ثلة من حرس الشرف اصطفوا تحية لسموه.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة، الذي يضم كلاً من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسفير الدولة لدى ألبانيا، الدكتور علي الظاهري.

محمد بن زايد:

• العلاقات بين الإمارات وألبانيا شهدت تطوراً كبيراً خاصة في المجالات التي تدعم التنمية المشتركة للبلدين.