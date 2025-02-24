محمد بن زايد يصل إلى إيطاليا في «زيارة دولة»

وصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى العاصمة روما في «زيارة دولة» إلى الجمهورية الإيطالية، تبدأ اليوم.

ورافق طائرة صاحب السموّ رئيس الدولة، لدى دخولها الأجواء الإيطالية، سرب من الطائرات العسكرية احتفاء وترحيباً بزيارة سموّه.

ويضم الوفد المرافق لسموّه كلاً من سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الرياضة، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، ووزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، وسفير الدولة لدى إيطاليا، عبدالله علي السبوسي، وعدد من كبار المسؤولين.