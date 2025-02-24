ساعات ثمينة وهواتف وسماعات أبرز «مفقودات تاكسي دبي» في 2024

كشفت شركة تاكسي دبي عن أغرب المفقودات التي عُثر عليها داخل مركبات الأجرة التابعة لها، خلال العام الماضي، مما ينساه المستخدمون من مقتنياتهم بداخلها. وأشارت إلى أن أكياس التسوّق والهواتف المحمولة والمحافظ الشخصية، وسماعات «AirPods» تأتي في صدارة المفقودات، فيما جاءت حقيبة تحوي مقتنيات تعادل قيمتها مليون درهم كأغلى المقتنيات المفقودة، وقد أُعيدت إلى صاحبها.

وتفصيلاً، أكدت شركة تاكسي دبي لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك العديد من المفقودات التي يتم العثور عليها داخل مركبات الأجرة التابعة لأسطول «تاكسي دبي»، مشيرة إلى أن أكثر الأشياء شيوعاً ضمن المفقودات في أسطول شركة تاكسي دبي، من سيارات الأجرة والليموزين، تشمل الهواتف المحمولة والمحافظ وأجهزة «AirPods»، إضافة إلى مفاتيح سيارات وأجهزة إلكترونية مختلفة.

وأوضحت الشركة أن من بين الأشياء التي يتم العثور عليها أحياناً، أكياس التسوق.

وأشارت إلى أن أغلى المقتنيات التي تم العثور عليها، العام الماضي، حقيبة تحوي مقتنيات بما يعادل مليون درهم، عثر عليها سائق ليموزين مصري، وتوجّه على الفور لإعادتها إلى صاحبها.

وقال السائق حمادة أبوزيد الذي عثر على الحقيبة: «عثرت على حقيبة في مكان غير مرئي أسفل المقعد، وبعدها قررت تسليمها لشرطة دبي، إلا أنني قبل توجهي إلى مركز الشرطة تلقيت اتصالاً من ضابط في شرطة دبي، يسألني عما إذا كنتُ عثرت على ساعة يد بقيمة مليون درهم لعميل قمت بتوصيله إلى (نخلة جميرا)، فأخبرته بالعثور على حقيبة يد، ثم عاود الاتصال بالشخص المعني الذي أكد أن الحقيبة له، وأبلغني بضرورة التوجه فوراً إلى مكان وجوده في الفندق»، وتابع: «وصلت إلى الفندق فوجدته متوتراً للغاية، وفي هذه الأثناء طلب مني رجال الشرطة الابتعاد عن السيارة لتفتيشها من قِبَل العميل، والتوقيع على المحضر، وبعد انتهاء الإجراءات، حرص صاحب الحقيبة على اصطحابي معه إلى غرفته ليشكرني هو وزوجته، وقدّما لي مكافأة مالية على أمانتي، وبعد ذلك كرّمتني شرطة دبي».

من جانبها، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه في حال العثور على مفقودات داخل أي وسيلة مواصلات تابعة للهيئة، يتم التواصل مع صاحبها لإبلاغه بنتيجة البحث، وفي حال إبلاغ مستخدم بالعثور على المفقودات يجب عليه التوجّه إلى مكتب المفقودات و«المعثورات» بمحطة حافلات الراشدية.

وفي ما يتعلق بعثور شخص على متعلقات لشخص آخر داخل الحافلة، أوضحت الهيئة أنه يجب على المتعامل أن يسلمها إلى سائق الحافلة، أما إذا عثر شخص على مفقودات متعامل آخر في «المترو» أو «الترام»، فيجب على المتعامل تسليمها للشرطة في أي محطة.

وبالنسبة لفقدان المتعلقات داخل وسائل المواصلات العامة، أشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى أنه في حال العثور عليها سيتم التواصل مع المتعامل من خلال الرقم 8009090، وسيتم ربطه بالسائق عبر مكالمة هاتفية لتسليمه مفقوداته، أو يمكن للسائق تسليم المتعلقات لأقرب مركز شرطة، وعلى المتعامل أن يستلمها من الشرطة.

ويمكن للعملاء الإبلاغ عن الأشياء المفقودة من خلال الاتصال بمركز اتصال «DTC ٨٠٠٨٨٠٨٨»، أو تقديم شكوى عبر تطبيق «DTC» للإبلاغ عن المفقودات في ليموزين «DTC». وبالنسبة للمفقودات في أسطول شركة تاكسي دبي (تاكسي السقف الأحمر)، يجب الاتصال بمركز اتصال هيئة الطرق والمواصلات على 8009090.