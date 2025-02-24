شرطة دبي تُعيد للمسافرين مقتنيات بـ 26 مليون درهم العام الماضي

قال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، العميد حمودة بالسويدا العامري، إن نظام المفقودات و«المعثورات» نجح في إعادة مقتنيات لأصحابها، خلال عام 2024، بقيمة بلغت 26 مليون درهم، نتيجة جهود فرق العمل التي حرصت على رصد ومتابعة كل بلاغات الفقدان بسرعة ودقة، والتواصل مع مقدّمي البلاغات، وتسليمهم مقتنياتهم، ما يسهم في تعزيز التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي نحو مدينة أكثر أماناً وسعادة.

وأكد العميد العامري أن مدينة دبي تحظى بتركيبة سكانية متعددة الثقافات، وتحرص على تعزيز شعور أفراد المجتمع بالسعادة والأمان، وغرس القيم الإنسانية القائمة على التسامح ومبادئ العيش المشترك والمسؤولية المجتمعية، حيث تتربع على قائمة المدن الأكثر جاذبية، ومطار دبي الوجهة الأكثر استخداماً ونشاطاً، وبوابة العبور لإمارة دبي سجلت عام 2024 أكثر من 92 مليون حركة سفر ما بين مسافر وعابر وقادم، تخللها العديد من حالات فقدان الأمتعة الشخصية، بما فيها من مقتنيات ثمينة ومبالغ نقدية.

وقال إن شرطة دبي حريصة على ترسيخ مشاعر الأمن والاطمئنان، وتعزيز الثقة لدى جميع المسافرين، حيث بنت الإدارة العامة لأمن المطارات بالتعاون مع شركائها، على مر السنوات الماضية، سمعة طيبة على المستويين المحلي والدولي، من خلال تعاملها الراقي مع المسافرين، وتطوير خدماتها، بما يلبي ويُسعد جميع مستخدمي مطارات دبي، فهناك العديد من المبادرات والمشروعات التي أسهمت في تسريع العمليات الأمنية المتعلقة بتأمين المسافرين وأمتعتهم، ومنها نظام حفظ «المعثورات»، وإيصالها لأصحابها في أي مكان في العالم.