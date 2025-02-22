«التوطين»: مكاتب الاستقدام المعتمدة تضمن استرداد الحقوق المالية عند انقطاع العمالة المساعدة عن العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة تعمل في ضوء ضوابط قانونية ولوائح تنظيمية ورقابة صارمة من الوزارة، وهو ما يضمن الحقوق القانونية لكافة أطراف العلاقة التعاقدية، مشيرة إلى أن هذه المكاتب تخضع لرقابة ومتابعة مستمرة من الوزارة للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط القانونية، كما تتيح للمتعامل الاستفادة من عدة مزايا حصرية.

وقالت الوزارة: " عند إخلال مكتب الاستقدام الذي تعاملت معه كصاحب عمل بالتزاماته القانونية تجاهك عند انقطاع العامل المساعد عن العمل، ما عليك سوى التواصل معنا وإبلاغنا"، وحددت الوزارة ثلاث قنوات للتواصل معها شمل موقع الوزارة الرسمي"www.mohre.gov.ae" وتطبيق الوزارة "OHRE"، بالإضافة إلى مركز الاستشارات والمطالبات العمالية على 80084.

وأضافت الوزارة: "يضمن لك قانون عمال الخدمة المساعدة استرداد كافة حقوقك المالية كصاحب عمل في حال انقطاع عاملك المساعد عن العمل لمدة 5 أيام عمل دون سبب مشروع وذلك بالضمانات التي يقدمها لك مكتب الاستقدام المعتمد من الوزارة".

وأشارت الوزارة إلى أن المزايا الحصرية التي توفرها مكاتب العمالة المساعدة المعتمدة تشمل، توفير عمالة مساعدة مُدرّبة، وضمان سنتين على العامل المساعد، يشمل استبداله أو استرداد الرسوم وفق ضوابط معينة، وتوافر الشفافية في الإعلان عن كُلفة الاستقدام، وتوفير باقات متنوعة حسب احتياجات أصحاب العمل والأسر، إضافة إلى اتباعها آليات واضحة للبتّ في الشكاوى بما يضمن حقوق الطرفين، لافته على إمكانية الاطلاع على المكاتب المعتمدة من خلال صفحة مراكز الخدمة المعتمدة على موقعها الإلكتروني http://mohre.ae.