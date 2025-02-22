حمدان بن محمد: السعودية 3 قرون من المجد والشموخ.. نبارك للأشقاء ذكرى يوم التأسيس

بارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، للأشقاء في المملكة العربية السعودية ذكرى يوم التأسيس، مشيداً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية ذكرى يوم التأسيس.. 3 قرون خطت فيها المملكة وشعبها سجلاً ناصعاً من المجد والعزم والشموخ... والمسيرة تمضي نحو العُلا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لتتسارع الإنجازات، وكلنا فخر بعلاقتنا الأخوية الراسخة التي تجمع قادتنا وشعبينا».