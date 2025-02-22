محمد بن راشد ينعى هالة الميداني: 45 عاماً في دبي أحبت الجميع فأحبها الجميع

نعى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السورية هالة الميداني. وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس: "هالة الميداني .. من سوريا الحبيبة .. 45 عاماً في دبي .. ألفها أهل دبي تجلس دائماً في منطقتها المعتادة عند أسواق دبي القديمة".

وأضاف سموه: "أحبها الناس بسبب إيجابيتها الكبيرة .. وحبها للحياة .. وحبها للناس .. و إطعامها للطيور والقطط وتسامحها مع جميع الكائنات .. أحبت الجميع.. فأحبها الجميع".

وختم سموه بالقول: "رحمها الله .. وأسكنها أعلى جنانه .. وأنزل على روحها الطيبة السكينة والرحمة والسلام ".