"بيئة _ أبوظبي" تُحرر مخالفة لقارب صيد ترفيهي تجاوز حد الصيد اليومي المسموح به

حررت هيئة البيئة ـ أبوظبي مخالفة بيئية في أحد مواقع إنزال الأسماك قدرها 50 ألف درهم، وذلك نتيجة مخالفة أحد الصيادين الترفيهيين بتجاوزه الحد اليومي المسموح به لصيد الأسماك.

ويأتي تحرير المخالفة استمراراً لجهود الهيئة في حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ودعت هيئة البيئة ـ أبوظبي الصيادين الترفيهيين وملاك قوارب النزهة بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين للحفاظ على الثروة السمكية.