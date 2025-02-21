«سعيد لوتاه الخيرية» تتبرع بـ 4 ملايين درهم لـ «محاكم الخير»

قدمت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تبرعاً بقيمة أربعة ملايين درهم لمصلحة مبادرة «محاكم الخير»، التي أطلقتها محكمة التنفيذ في محاكم دبي، بهدف مساعدة المتعثرين مالياً، وتخفيف الأعباء عن الغارمين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، في إطار التزامها الراسخ بدعم المبادرات الإنسانية، وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي.

وتأتي هذه المساهمة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ترسيخ مبادئ التعاون والتضامن المجتمعي، ودعم الفئات المحتاجة لضمان حياة كريمة ومستقرة، كما تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتبعث الأمل والطمأنينة في قلوب المستفيدين وعائلاتهم، وتتيح لهم استقبال الشهر الفضيل بروح من السكينة والاستقرار.

وأكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن هذه المبادرة تجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع الإمارات، مضيفاً: «إن مساهمة مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تأتي امتداداً لمسيرة الخير التي أسسها الراحل الحاج سعيد أحمد لوتاه، رحمه الله، وتعكس التزام المؤسسة بدعم المحتاجين، وتعزيز الاستقرار الأسري، وهذا العطاء الإنساني سيعيد الأمل والبسمة إلى العديد من الأسر، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي تتجلى فيه أسمى معاني الرحمة والتضامن.»

من جانبه، أشاد مدير عام محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، بهذه المبادرة، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية لدعم العمل الإنساني المستدام.

وقال: «يُجسد دعم مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية لمبادرة محاكم الخير قيم العطاء والتراحم المتأصلة في مجتمعنا، ويعكس نموذجاً مميزاً للشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الفئات المتعثرة، وهذه المبادرة ستحدث فرقاً حقيقياً في حياة الكثيرين، وتؤكد أن دولة الإمارات ستظل دائماً نموذجاً رائداً في العمل الإنساني».

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة، سعيد أحمد لوتاه الخيرية، المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، أن هذه المساهمة تأتي امتداداً لنهج العطاء الراسخ في المؤسسة.

وأضاف: «نؤمن في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية بأن العطاء هو أساس بناء مجتمع متماسك، وهذه المساهمة تجسد التزامنا بدعم الجهود الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات. نأمل أن تسهم هذه المبادرة في تخفيف الأعباء عن المتعثرين، ولمّ شمل الأسر، لنرسم معاً بسمة أمل على وجوه المحتاجين».

وتعدّ «محاكم الخير» من أبرز المبادرات الإنسانية لمحاكم دبي، حيث تهدف إلى مساعدة المحتاجين، وتخفيف معاناتهم القانونية والمالية، بما يعزز قيم العدل والتسامح والتراحم التي تميز المجتمع الإماراتي.