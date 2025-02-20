19.95 مليار درهم صفقات «آيدكس» و«نافدكس» في 3 أيام

أعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، عن إبرام 10 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 10.18 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية، خلال أعمال اليوم الثالث من معرضَي «آيدكس» و«نافدكس» 2025.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال ثلاثة أيام من المعرضين إلى 28 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 19.95 مليار درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، أمس، بحضور المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، ماجد أحمد الجابري ومحمد سيف الزعابي ومهرة بلال الظاهري، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضَي «آيدكس» و«نافدكس» 2025، اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.

وأوضحت مهرة بلال الظاهري أن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثالث من معرضَي «آيدكس» و«نافدكس» في نسخة هذا العام بلغت سبع صفقات بقيمة 9.66 مليارات درهم، وشملت التعاقد مع «مجموعة إيدج» لتطوير منظومة الإسناد الفني للقوات البحرية بقيمة 1.92 مليار درهم، والتعاقد لتوريد قنابل MKs (المرحلة الثانية) بقيمة 4.36 مليارات درهم، كما تم التعاقد مع «إيدج» لشراء أنظمة مقاومة التشويش بقيمة 227 مليون درهم، والتعاقد لشراء الآليات المسيرة TRACKED RCV بقيمة 288 مليون درهم.

وشملت الصفقات المحلية التعاقد مع شركة «ترست» لشراء البدل الواقية من عوامل CBRN بقيمة 121.3 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «إنترناشيونال جولدن جروب» لشراء نظام E-LORAN بقيمة 382 مليون درهم، وتضمنت الصفقة المحلية السابعة، التعاقد مع شركة «سي إل إس أوتومتيف تكنولوجيز» لشراء آلية «وحش» المدرعة IFV بقيمة 2.36 مليار درهم.

من جهته، قال محمد سيف الزعابي: «بلغ إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثالث من معرضي (آيدكس) و(نافدكس) 2025 ثلاث صفقات بقيمة 523 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة يوروتراديا إنترناشيونال الفرنسية لتوريد قطع غيار دبابة (اللوكليرك) بقيمة 24 مليون درهم، والتعاقد مع مجموعة نافال جروب الفرنسية لتوفير خدمات المعاونة الفنية والإسناد اللوجستي المتكامل ILS لزوارق الكورفيت بقيمة 472 مليون درهم، كما تم التعاقد مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية لتقديم خدمات المعاونة الفنية بقيمة 26.77 مليون درهم».

وأكد ماجد أحمد الجابري مواصلة «مجلس التوازن» باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ وعمليات المشتريات والتعاقدات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، لدوره المحوري، خلال أعمال اليوم الثالث من معرضَي «آيدكس» و«نافدكس» 2025، في الإعلان عن الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، تأكيداً على التزامه بتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للدولة، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للصناعات الدفاعية المتقدمة، مشيراً إلى الاهتمام الإقليمي والدولي الواسع الذي يحظى به المعرضان، نظراً إلى دورهما الريادي في استعراض أحدث الابتكارات والحلول الدفاعية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

مهرة بلال الظاهري:

. إجمالي الصفقات المحلية، لليوم الثالث من «آيدكس ونافدكس»، بلغ سبع صفقات بقيمة 9.66 مليارات درهم.