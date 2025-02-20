«الجليلة» تتلقى تبرعاً بـ 50 مليون درهم من «وقف عيسى العثمان»

أعلنت «مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لدبي الصحية، تلقيها تبرعاً بقيمة 50 مليون درهم من وقف عيسى عبدالله عبدالعزيز العثمان، رحمه الله، من دولة الكويت، للإسهام في مشروع بناء وتطوير مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، أول مستشفى متكامل وشامل للسرطان في دبي.

جاء ذلك بموجب اتفاقية وقعها المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر الزرعوني، وكل من مديرِي الوقف، يوسف ونبيل وعبدالله عيسى عبدالله عبدالعزيز العثمان، في مقر مؤسسة الجليلة بدبي.

وأشار الدكتور عامر الزرعوني، إلى أن هذا التبرع السخي سيسهم في تغيير حياة كثير من المرضى. وأكد أنه تقديراً لهذه اللفتة الكريمة، تقرر إطلاق اسم صاحب الوقف على جناح العناية المركّزة في المستشفى.

وأكد فيصل عيسى عبدالله العثمان، ممثلاً عن الوقف، أهمية الشراكة مع مؤسسة الجليلة في هذا المشروع الإنساني، من أجل توفير الرعاية الشاملة لمرضى السرطان، وقال: «نؤمن بأن العمل المشترك السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، ومساهمتنا في هذا المشروع الحيوي لبنة في صرح شامخ يعبر عن امتناننا وعرفاننا لدولة الإمارات قيادةً وشعباً».