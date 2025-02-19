حمدان بن محمد: تقدُّم الصناعات الدفاعية الوطنية يرسّخ نهج الإمارات الداعي للسلام

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن التقدُّم الكبير الذي تشهده الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات يأتي في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة بتطوير مختلف القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، ويعكس إيمانها بأن الجاهزية الدفاعية العالية من أهم ركائز التنمية، وتشكّل ضمانة تسهم في ترسيخ نهج الإمارات الداعي إلى نشر السلام، وأن امتلاك قوة الردع من الأسس التي تكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه اليوم إلى معرض آيدكس 2025 في مركز أدنيك في أبوظبي، والذي تتواصل فعالياته حتى 21 فبراير الجاري، حيث تفقّد سموّه عدداً من الشركات والمنصات الوطنية والعالمية المشاركة في الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة ضمن نسخته السابعة عشرة والأكبر في تاريخ المعرض، ويعد من أهم الفعاليات المعنية بالصناعات الدفاعية على الصعيد العالمي.

وشملت جولة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في المعرض، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، جناح مجموعة "إيدج" الإماراتية والرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شاهد سموّه والحضور جانباً من التجهيزات والتقنيات المتطورة التي تقدمها الشركة الوطنية من خلال النسخة السابعة عشر للمعرض العالمي.

واطّلع سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الجولة، التي حضرها محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، واللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمعرضيّ آيدكس ونافدكس 2025، ومع توقُّف سموه عند جناح "إيدج"، على أحدث أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والبصريات الكهربائية والتي تؤكد المكانة الرائدة للمجموعة في مجال تقنيات الاستشعار والتكنولوجيا الكهرومغناطيسية عالية الدقة، وأنظمة الدفاعات المضادة للطائرات دون طيار، وأنظمة مراقبة وأمن الحدود، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن 46 نظاماً جديداً تطرحهم الشركة للمرة الأولى خلال الحدث العالمي.

كما اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مشاركة شركة كراكال الدولية، التابعة لمجموعة "إيدج" حيث كان في استقبال سموّه حمد العامري، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي قدّم شرحاً حول أحدث انتاجات الشركة من الأسلحة الخفيفة عالية الأداء، تأكيداً على ريادة كاراكال ومجموعة إيدج في مجال صناعة الأسلحة النارية، والتي انطلقت إلى العالمية حاملةً شعار "صنع في الإمارات".

وشملت جولة سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في معرض "آيدكس 2025" تفقُّد عدد من أجنحة الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث زار سموّه جناح شركة "بيريتا" الإيطالية العريقة، حيث استمع إلى شرح حول أحدث منتجات الشركة العالمية بما في ذلك التجهيزات التكتيكية والمناظير الميدانية عالية الدقة.

كذلك، زار سموّه جناح مجموعة كلاشينكوف الروسية والتي تعرض من خلال مشاركتها في آيدكس مجموعة واسعة من المعدات والتجهيزات العسكرية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والمدافع الرشاشة والبنادق والأسلحة الخفيفة والذخائر.

وفي ختام الزيارة، توقف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عند جناح مجموعة "نورينكو" للصناعات الدفاعية، والذي يأتي حضورها في إطار المشاركة الصينية المتميزة في "آيدكس" هذا العام، والتي تشهد حضور 59 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة، حيث استمع سموّه إلى شرح حول جانب مما تطرحه المجموعة من أحدث أنظمة الدفاع الصاروخية المدعومة بالأقمار الاصطناعية.