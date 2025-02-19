أنور قرقاش: نأمل أن تسهم الجهود السعودية بإنهاء الحرب في أوكرانيا
أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، بالإنجاز الكبير الذي حققته الديبلوماسية السعودية ودول الخليج والعرب في استضافة الرياض للمباحثات الأميركية ـ الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "استضافة الرياض للمباحثات الأميركية الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية إنجاز كبير للدبلوماسية السعودية ولدول الخليج والعرب، وخطوة تعكس الدور الفاعل للسعودية الشقيقة في تعزيز الأمن والسلام الدولي".
وتابع قرقاش قائلا : "نأمل أن تسهم هذه الجهود في إنهاء الحرب في أوكرانيا وترسيخ الاستقرار في النظام الدولي".
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