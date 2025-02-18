طقس الإمارات... نزول أمطار الخير على بعض مناطق الدولة

شهدت بعض مناطق الدولة، اليوم، نزول كميات متفاوتة من أمطار الخير.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الجوية أن الطقس سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا.

ومن المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.

وتهب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق البحر، وتتراوح سرعة الرياح بين 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س أحياناً.

من جهتها، ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة.