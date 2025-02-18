«طرق دبي» تُطلق الجيل الرابع من العبرات التراثية لتعزيز النقل البحري

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجيل الرابع من العبرات التراثية في الإمارة، بهدف تحسين وتطوير منظومة النقل البحري في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات الهيئة الهادفة إلى تقديم خدمات متميزة إلى رواد هذا النوع من التنقّل اليومي، إضافة إلى تعزيز التكامل مع شبكة المواصلات العامة الأخرى التابعة للهيئة، وتعزيز حركة النقل السياحي البحري، بما ينسجم مع مكانة المدينة، التي تستقبل أعداداً كبيرة من الزوار والسيّاح القادمين إليها من مختلف أنحاء العالم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان: «نسعى للارتقاء بخدمات الهيئة وتحقيق الراحة لمستخدمي النقل البحري، وبما ينسجم مع غاياتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الهيئة أعادت تصميم العبرات لرفع سعة الركاب، لتبلغ

24 راكباً مقابل 20 راكباً في الجيل السابق، كما أنها مطابقة لاشتراطات كود دبي للتصميم لسلامة وصحة الأفراد، وقد روعيَ في العبرات الجديدة تطوير التصميم الداخلي، حيث أُدخلَت عليه سلسلة من التحسينات، ومنها تطوير الكراسي، والأرضيات، وإعادة توزيع الأماكن المخصصة للركاب من أصحاب الهمم»، وأضاف: «صُممت العبرات الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، كما أجريت تحسينات على الجانب التقني لهذه العبرات، مثل التوسع في توفير الأنظمة التقنية الخاصة بالنقل الجماعي في العبرات، مع إضافة شاشات البيانات الآنية ومعلومات السلامة، وكذلك لوحات الوجهات لأول مرة، ما أدى إلى تحقيق غايات الهيئة في زيادة أعداد ركاب النقل البحري، الذي يُسهم في تعزيز شبكة النقل الجماعي في الإمارة».

وراعت الهيئة في تصميم الجيل الرابع من العبرات التراثية أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة في تقديم هذا النوع من وسائل النقل البحري الجماعي، كما حصلت على شهادات خاصة بلائحة السلامة المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية المُتّبعة في هذا المجال.