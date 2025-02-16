حمدان بن محمد: فخورون بما تعرضه شركاتنا الوطنية في «آيدكس» و«نافدكس» من ابتكارات في قطاعات الدفاع والأمن

عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عن فخره بالمكانة الرائدة التي وصل إليها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس" ، وبما تعرضه شركاتنا الوطنية من ابتكارات وحلول في قطاعات الدفاع والأمن بما يعزز منظومة الأمن والتنمية في دولتنا.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبمشاركة أكثر من 1350 عارضاً من 65 دولة، تنطلق غداً في مركز أدنيك أبوظبي فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس) الذي يجمع رواد الصناعات الدفاعية من حول العالم لاستعراض أحدث التقنيات والحلول ... فخورون بالمكانة الرائدة التي وصل إليها هذا الحدث وفخورون بما تعرضه شركاتنا الوطنية من ابتكارات وحلول في قطاعات الدفاع والأمن بما يعزز منظومة الأمن والتنمية في دولتنا".