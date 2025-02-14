وقع في قبضة شرطة دبي .. شاب ينزع لوحات مركبته للاستعراض والفوضى

ضبطت شرطة دبي 23 مركبة تعمد سائقوها طمس أو تغيير لوحاتها خلال العام الماضي، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سيف مهير المزروعي الذي أشار إلى أن المتورطين استخدموا أساليب مختلفة للتحايل على أجهزة الضبط المروري وكاميرات الرصد من خلال إخفاء الأرقام للتهرب من المخالفات.

وأضاف المزروعي أن أساليب الطمس شملت استخدام مواد كيميائية لإخفاء أرقام اللوحات، فيما تعمد آخرون ثني اللوحة لتغطية جزء منها، أو إضافة ملصقات تعيق التعرف على بياناتها، لافتاً إلى أن رجال الإدارة العامة والمرور تمكنوا من إحباط هذه المحاولات وضبط مرتكبيها.

مخالفات مرورية خطرة

وكشف عن ضبط شاب ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه بإزالة لوحة مركبته عمداً، ثم يرتكب مخالفات مرورية خطرة، من بينها قطع الإشارة الحمراء وتجاوز الحد الأقصى للسرعة، لدرجة القيادة بأكثر من 190 كم في ساعة، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال فوضى واستعراض على الطريق العام، كما تم ضبط سائق آخر رش مادة كيميائية لإخفاء جزء من أرقام لوحته لتظهر برقم ثنائي.

وأوضح أنه تم حجز المركبات التي ضبطت وتطبيق غرامة قدرها 50 ألف درهم لفك الحجز وفق أحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، مؤكداً أن شرطة دبي تتعامل بصرامة مع المتلاعبين، لأن هذه الممارسات تُعد نوعًا من الاحتيال، ما يحول الواقعة إلى قضية جنائية وليست مجرد مخالفة مرورية.

وأشار المزروعي إلى أن شرطة دبي تمتلك تقنيات ذكية ومتطورة يمكنها كشف أي محاولة لطمس أو تغيير معالم اللوحات، وتتابع الطرق الداخلية والخارجية دورياً لضبط هذه المخالفات، مناشداً أفراد المجتمع التعاون مع الشرطة في رصد أي سلوكيات السلبية والإبلاغ عنها عبر خدمة “عين الشرطة” في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال ببرنامج "كلنا شرطة" على الرقم 901.