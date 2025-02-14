حمدان بن محمد يكرّم منصور المنصور بجائزة أفضل مُعلِّم في العالم

بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المُعلِّم منصور المنصور من المملكة العربية السعودية، الفائز بجائزة أفضل مُعلِّم في العالم المُقدمة من مجموعة جيمس للتعليم، بقيمة مليون دولار، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.

وكرّم سموّه الفائز بجائزة أفضل معلم في العالم، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن المُعلِّم يمثل ركيزة للنهضة المعرفية والحضارية للأمم وعاملاً أساسياً في أي جهد تنموي، وأن الممكّن الأهم للأمم في سعيها لبناء مستقبلها، يتمثل في العِلم ودوره في تصميم وصناعة المستقبل.

وقال سموّه: «إن دور المُعلِّم يتجاوز نقل المعرفة إلى إلهام الأجيال الجديدة لتبتكر مستقبلاً أفضل، من خلال ما يفتحه لهم من آفاق المعرفة والإبداع والتحفيز، والتجارب المبتكرة التي تشجعهم على مزيد من المثابرة والعمل، للمشاركة بفاعلية في صناعة مستقبل مجتمعاتهم».

وتم اختيار منصور المنصور، المُعلِّم في مدرسة الأمير سعود بن جلوي بالأحساء في المملكة العربية السعودية، من بين أكثر من 5000 مُرشح من 89 دولة حول العالم، تكريماً لإسهاماته البارزة في مجال التعليم، حيث استطاع أن يقدم أكثر من 3000 ساعة من العمل التطوعي في مجتمعه، ما أسهم في إحداث تغييرات إيجابية في حياة المئات من الأيتام الموهوبين.

وتُعد جائزة «أفضل معلم في العالم»، المقدمة من مجموعة جيمس للتعليم، التي تنظمها مؤسسة «فاركي»، بالتعاون مع «اليونسكو»، وتستضيفها القمة العالمية للحكومات هذا العام، من أهم وأبرز الجوائز من نوعها في العالم، وتهدف الجائزة إلى تقدير وتكريم المُعلّمين الاستثنائيين الذين قدّموا مساهمات متميزة لمهنة التعليم، وتسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي يؤديه المعلم في تشكيل وعي المجتمع.

ويتمّ تكريم المعلمين الذين يتم إدراجهم على القائمة النهائية لهذه الجائزة المرموقة، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي، لتطبيقهم منهجيات تعليمية مبتكرة، ولأثرهم البارز في نتائج التعلّم، وكذلك للدور الاستثنائي الذي يؤدونه لمجتمعاتهم خارج حدود الفصل الدراسي، وجهودهم الرامية إلى تهيئة مواطنين عالميين والارتقاء بمهنة التعليم.

وشهدت الجائزة تأهل 10 معلّمين لمراحلها النهائية، من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مالاوي، والولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية الهند، وماليزيا، وجمهورية فرنسا، وجمهورية الأرجنتين، ونيوزيلندا.

واستقطبت جائزة أفضل معلم في العالم منذ إطلاقها، أكثر من 100 ألف مُرشح من جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تكريم المعلمين المتميزين الذين يقدمون إسهامات بارزة في مجال التدريس، وتحتفي بالدور المهم للمعلمين في المجتمعات، فيما تشرف الشركة العالمية على التدقيق للشفافية والحيادية.

يُذكر أن مؤسسة فاركي تأسست على يد صني فاركي في عام 2010، حيث نشأت من مجموعة جميس للتعليم، شبكة المدارس الدولية التي توفر تعليماً عالي الجودة في جميع أنحاء العالم. وتم إنشاء مؤسسة فاركي لمعالجة التحديات التعليمية العالمية، مع التركيز على تحسين المعايير التعليمية، والفرص للأطفال المحرومين.

كما تهدف المؤسسة إلى تمكين المعلّمين، ودعم الابتكار في التعليم، والدعوة إلى إصلاح التعليم العالمي، من خلال الشراكات والتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين.

ولي عهد دبي:

• المُعلِّم ركيزة للنهضة المعرفية والحضارية للأمم، وعامل أساسي في أي جهد تنموي.

• دور المُعلِّم يتجاوز نقل المعرفة إلى إلهام الأجيال الجديدة لتبتكر مستقبلاً أفضل.

• 5000 مُرشح من 89 دولة، والجائزة استقبلت منذ إطلاقها 100 ألف ترشيح من جميع أنحاء العالم.

• اختيار منصور المنصور تقديراً لإسهاماته البارزة، حيث قدّم 3000 ساعة من العمل التطوعي في مجتمعه.

• الجائزة تنظمها مؤسسة «فاركي»، وقيمتها مليون دولار، وتُعد من أهم الجوائز من نوعها في العالم.