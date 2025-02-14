وزير الثقافة ومديرة «اليونسكو» يستعرضان الجهود الدولية في ترميم الآثار

استضافت القمة العالمية للحكومات 2025 جلسات ومنتديات نوعية، شملت مختلف مجالات العمل الحكومي، ومن ضمنها جلسة في اليوم الختامي بعنوان «كيف تحيي الثقافة المدن بعد الأزمات؟»، تحدث فيها الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، وناقشت مشروع إحياء روح مدينة الموصل بعد الدمار الذي لحق بها سنة 2017، وجهود الإمارات مع مجموعة من الفاعلين الدوليين في ترميم وصون هذا التراث الثقافي، والحفاظ على التعددية في هذه المدينة.

وتحدث الشيخ سالم بن خالد القاسمي عن هذا المشروع الثقافي الدولي، الذي كانت دولة الإمارات الممول الأكبر له، من خلال تجربته الشخصية كمتابع لهذا الملف، حين كان يشغل منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى «اليونسكو» بباريس، وكان ينسق هذه الجهود، مؤكداً أن مدينة الموصل لها تاريخ طويل، وتضم آثاراً عديدة، وكانت دائماً نقطة الوصل والتبادل بين الثقافات والأديان، لذلك كان إسهام الإمارات حاضراً لصون هذا الثراء الثقافي، وهذه التعددية التاريخية العريقة، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الإمارات بجهود كهذه، خصوصاً في ما يتعلق بالآثار التاريخية، فقد قامت بأعمال ترميم في مدينة القدس بين عامَي 2002 و2004، وكذلك ترميم مجموعة من المساجد الأثرية في إفريقيا، وهذا مستمد من قيم الإمارات الراسخة، وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف الشيخ سالم بن خالد القاسمي: «أعاد ترميم مدينة الموصل القديمة ومعالمها التاريخية المتنوعة والثرية روح المدينة السابقة ووهجها، لكن الأهم أيضاً هو استثمارنا في سكان المدينة والعنصر البشري هناك، حيث تم تدريب آلاف الحرفيين والمهنيين في مجالات الترميم والبناء وصيانة المعالم التراثية، وهذا أمر مهم في عالم سريع الاستقطاب، نحتاج فيه إلى التعددية والانفتاح والثقافة وبناء المجتمعات وتمكين الشباب والحفاظ على التراث الثقافي».

من جهتها، ثمّنت أودري أزولاي، خلال حديثها، دور القمة العالمية للحكومات في طرح قضايا التعددية الثقافية وصيانة الإرث البشري والتاريخي، وقالت: «أنا سعيدة بمشاركتي في قمة الحكومات، وبوجودي معكم اليوم للحديث عن مدينة الموصل العراقية ذات الرمزية التاريخية، والتي تعرضت لدمار شامل، شمل مساجدها وكنائسها، بسبب هجمات تنظيم (داعش الإرهابي)، وكلنا نتذكر الحرب ضد الثقافة وضد المرأة وروح المدينة، التي كانت مثل اسمها موصلاً وجسراً للتلاقح الحضاري والتعددية».

وأضافت أودري أزولاي: «حدثت هبة عالمية لإعادة إعمار المدينة القديمة، وكانت دولة الإمارات الداعم الأول لترميم كل هذه الآثار، وانضمت الإمارات سنة 2018 إلى مبادرة (اليونسكو) لإحياء روح الموصل، التي تهدف إلى إعادة بناء التراث الثقافي للمدينة بعد الدمار الذي طالها، وكانت أكبر شريك وداعم، يأتي بعدها الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الشركاء، قدموا نموذجاً على تعاضد الجهود الدولية في صون التراث الثقافي والإنساني، حيث تم تأهيل وإعادة إعمار معالم مدينة الموصل التاريخية، مثل جامع النوري، ومنارة الحدباء، وكنيستي الطاهرة والساعة، وغير ذلك من الآثار».