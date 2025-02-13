محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، سونساي سيفاندون، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسونساي سيفاندون، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير التعاون البنّاء مع جمهورية لاوس الديمقراطية في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتكنولوجية.

ورحب سموه بالضيف والوفد المرافق له، وثمّن لهم مشاركتهم في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعمل على الارتقاء بالعمل الحكومي إلى مستويات متقدمة، وتعزز العلاقات والشراكات الإيجابية بين حكومات الدول، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وضمان مقومات الازدهار للمجتمعات.

من جهته، أشاد سونساي سيفاندون بالجهود المتميزة التي تبذلها دولة الإمارات والسياسات التطويرية التي تنتهجها، ورؤيتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم، وأكد تطلعه إلى مزيد من التعاون بين بلاده ودولة الإمارات، منوهاً بالدور الإيجابي الملموس الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات، بما لها من مكانة كمنصة فاعلة تسهم في تمكين حكومات العالم، وتعزيز أدائها، وتحفيز الشراكات المثمرة بينها.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي.