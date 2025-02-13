محمد بن راشد: الإمارات حريصة على تطوير التعاون مع جورجيا

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.

وتناول اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والمؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار، محمد علي العبار - بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلاقات الشراكة المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية جورجيا، وسبل تطويرها والارتقاء بها على مختلف الصعد، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تجمع نخبة من القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز فرص النمو.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برئيس وزراء جورجيا والوفد المرافق له، معرباً سموه عن حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع جورجيا في جميع المجالات، بما يخدم تطلعات البلدين نحو المستقبل، ويُسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

وأثنى سموه على مشاركة جمهورية جورجيا في القمة العالمية للحكومات التي تعد منصة رئيسة لتبادل الخبرات، ومناقشة السياسات والخطط المستقبلية، واستكشاف أفضل الحلول والابتكارات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق الخير للبشرية جمعاء.

من جانبه، أكد رئيس وزراء جورجيا عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والحرص على تنميتها وتطويرها في القطاعات كافة، منوّهاً بما تشهده دولة الإمارات من نهضة تطويرية شاملة في مختلف المجالات، وبما تقوم به من جهود ملموسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وهنأ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على التنظيم النموذجي للقمة العالمية للحكومات، مشيداً بدور القمة كمنصة عالمية هدفها النهوض بالعمل الحكومي، وتعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.