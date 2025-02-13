محمد بن راشد: حريصون على تعزيز المستوى النوعي لشراكتنا مع سريلانكا

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أنورا كومارا ديساناياكي، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 التي تختتم فعالياتها اليوم.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة أنورا كومارا ديساناياكي في أعمال القمة العالمية للحكومات، مثمناً سموه سعي جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية إلى توثيق تعاونها مع حكومات العالم، وحرصها على تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات العمل التنموي والإداري، مع قادة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية الرئيسة في مختلف أنحاء العالم.

وتناول اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي - سبل تطوير التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة على جميع الصعد، مع تأكيد أهمية التنسيق وتوحيد الجهود بين حكومات العالم، من أجل صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية والاقتصادية، وامتلاك القدرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وسعيهما المشترك إلى تطويرها في جميع المجالات.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على ترسيخ المستوى النوعي الذي بلغته الشراكة بين الدولتين في السنوات الماضية.

من جانبه، ثمن أنورا كومارا ديساناياكي الدعم الذي تقدّمه دولة الإمارات لتطوير القطاعات الحيوية في سريلانكا، مشيراً إلى النقلات النوعية التي شهدتها العلاقات بين الجانبين في الجوانب الاستثمارية والتجارية والسياحة.

وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات في بناء شراكات دولية مثمرة، والارتقاء بجوانب العمل الحكومي على مستوى العالم، وتمكين أصحاب القرار من صياغة تصورات دقيقة لاستشراف التحديات واستكشاف الفرص.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 وفداً حكومياً، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تُصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً، بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.