محمد بن راشد: الإمارات حريصة على تعميم تجربتها بتطوير العمل الحكومي

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئيس جمهورية بولندا، أندجي دودا، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات التي انطلقت في دبي، أمس، وتستمر حتى 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وبحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع رئيس جمهورية بولندا، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وروابط الصداقة والتعاون الحكومي والاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا، وسبل تعزيزها، إضافة إلى مشاركة جمهورية بولندا في القمة العالمية للحكومات 2025، التي تمثل فرصة للتقارب وبناء الشراكات بين حكومات العالم، ومناسبة لتبادل الخبرات في مجالات العمل الحكومي.

وأكد سموّه خلال اللقاء أن القمة العالمية للحكومات تُعد منصة عالمية لمد جسور التعاون بين الدول المشاركة في المجالات كافة، بما يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها.

وقال سموّه إن دولة الإمارات حريصة على تعميم تجربتها في تطوير العمل الحكومي، والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة في هذا المجال، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مواجهة التحديات القائمة والمحتملة أمام العمل الحكومي، وتعزيز فرص مختلف المجتمعات في التنمية والازدهار.

من جانبه، ثمّن رئيس جمهورية بولندا جهود دولة الإمارات في إبراز التجارب الناجحة والخبرات المتميزة من خلال منبر قمة الحكومات الذي يجمع قادة العمل الحكومي من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الأفكار والمعارف فيما بينهم، بما يسهم في خلق تعاون بنّاء بين الدول كافة.

حضر اللقاء سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي.