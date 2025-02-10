حمدان بن محمد: لدينا طاقات عربية خلاقة وشباب مبدع قادر على تحقيق الريادة

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم فعاليات «منتدى القيادات العربية الشابة» بحضور 200 مشارك، ضمن أعمال اليوم التمهيدي لـ«القمة العالمية للحكومات 2025».

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "ضمن أعمال اليوم التمهيدي لـ "القمة العالمية للحكومات 2025"، شهدت فعاليات "منتدى القيادات العربية الشابة" بحضور 200 مشارك. والتقيت أعضاء مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة" وجددنا ثقتنا بهم وبقدراتهم على الارتقاء بمنظومة العمل الشبابي العربي لآفاق جديدة، مع هدفنا باستقطاب 50 ألف شاب عربي للانضمام لهذه المبادرة ."

وأضاف سموه: "كما شهدت جانباً من أعمال "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" في نسخته الرابعة، والتي ينظمها مركز الشباب العربي، والتقيت عدداً من وزراء الشباب العرب وقيادات العمل الشبابي المشاركين.

وختم سموه : "لدينا طاقات عربية خلاقة، وشباب مبدع قادر على تحقيق الريادة العربية وصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، هذه قناعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ... فرهان سموه دوماً على الشباب."