5000 رائد ورائدة أعمال إماراتيون يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني

أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية لشركة "باكمان"، محمد آل راشد، أن التجارة الإلكترونية أصبحت اقتصاد قوي يسهم في تشكيل التجارة العالمية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 5000 رائد ورائدة أعمال إماراتيين يساهمون في تنمية ونمو الاقتصاد الوطني.

وقال خلال كلمة ضمن فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، والذي يقام ضمن فعاليات اليوم التمهيدي لـ "القمة العالمية للحكومات" إن كل فرد في المجتمع أصبح يستطيع الدخول في عالم التجارة الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول بفضل تقنيات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي التي يجب الاستفادة منهما.

وأضاف أن الدخول في عالم التجارة الإلكترونية يتطلب اتخاذ قرارات مناسبة والتركيز في طبيعة المنتجات والتسويق لها، واستغلال الوقت والفرص المتاحة لتحقيق النجاحات والتميز، قائلا: "المستقبل مليء بالفرص لمن يسعى إليها".

ويمثل الاجتماع العربي للقيادات الشابة منصة للتعاون المشترك بين الجهات المختلفة المهتمة بتمكين الشباب العربي ضمن عدد من مسارات العمل التنموي، وتُعرض فيه الأفكار وأفضل الممارسات والتجارب العربية والنماذج المُلهمة، إلى جانب الإعلان عن مجموعة من المبادرات الإقليمية المعنية ببناء القدرات واكتساب المهارات وتوفير البيئات الممكنة.