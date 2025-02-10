نخبة من النجوم بأكبر تجمع للقيادات العربية الشابة في القمة العالمية للحكومات

انطلقت منذ قليل فعاليات النسخة الرابعة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة، والذي يقام ضمن فعاليات اليوم التمهيدي لـ"القمة العالمية للحكومات" تحت عنوان "صُنع في العالم العربي: شباب عربي الهوية، عالمي الأثر" بمشاركة أكثر من 200 شخصية من وزراء الشباب العرب، وقادة مؤسسات العمل المجتمعي والتنموي، ونخبة من القيادات الشابة من مختلف الميادين التخصصية والخبرات المتميزة من كافة الدول العربية.

ويعد الاجتماع العربي للقيادات الشابة منصة عمل مشتركة تجمع صناع القرار والشباب ضمن حوار سنوي لتعزيز مشاركة الشباب الكاملة، ويسهم الاجتماع في تعزيز إسهامات الشباب وتقريب وجهات النظر بين مختلف الشركاء في قطاع العمل الشبابي، سواء في مراحل الإعداد والتخطيط أو التصميم والتنفيذ أو الحضور والمشاركة.

نموذج الاستثمار في طاقة الشباب

ويأتي الاجتماع بالتعاون مع شركاء مركز الشباب العربي في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص على المستويين المحلي والإقليمي، ممن اختاروا نموذج الاستثمار في طاقة الشباب منهجاً لمبادراتهم ومشاريعهم وأسلوباً لعملهم، ويضم الاجتماع العربي للقيادات الشابة مجموعة من الجلسات، منها «مؤشر تنافسية الشباب العربي.. كيف يتنافس الشباب في عالم متغير؟»، و«رؤية جامعة الدول العربية»، و«الإتيكيت من منظور عربي»، و«عالمية الهوية العربية.. تنوع ثقافي وإرث حضاري»، و«آخر قطرة نفط وأهمية اغتنام الفرص»، و«من الوطن العربي إلى العالم»، و«صُنع في العالم العربي»، و«الأمل والحياة والمستقبل.. الأجندة الوطنية للشباب 2031»، و«الشباب في القطاع الخاص»، و«نظرة شبابية مختلفة لمفهوم التحضر والرقي».

ويمثل الاجتماع العربي للقيادات الشابة منصة للتعاون المشترك بين الجهات المختلفة المهتمة بتمكين الشباب العربي ضمن عدد من مسارات العمل التنموي، وتُعرض فيه الأفكار وأفضل الممارسات والتجارب العربية والنماذج المُلهمة، إلى جانب الإعلان عن مجموعة من المبادرات الإقليمية المعنية ببناء القدرات واكتساب المهارات وتوفير البيئات الممكنة.

مشاركة دولية قياسية

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.