ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءاً من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة بدءاً من الغد، مع تشكّل الضباب على مناطق مختلفة من الدولة، فضلاً عن نشاط حركة الرياح.

وتفصيلاً، ذكر المركز في نشرته للطقس، خلال الأيام الأربعة المقبلة، أن الطقس سيكون رطباً صباح اليوم على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها تصل إلى 35 كم/ساعة، فيما سيكون البحر مضطرباً صباحاً، ويصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان، كما توقّع المركز ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة بدءاً من الغد، ويكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، كما توقع ارتفاعاً آخر في درجات الحرارة، بعد غد، والطقس رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف، وغائم جزئياً ويصبح غائماً أحياناً على المناطق الساحلية والغربية في المساء والليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها تصل إلى 30 كم/ساعة.

وبالنسبة لطقس الخميس، سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجزر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً وسرعتها تصل إلى 35 كم/ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.