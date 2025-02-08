محمد بن راشد يحضر أفراح العامري والكتبي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سهيل بن عويضان العامري و عبدالله سعيد بالحب العامري في قاعة قلعة الرمال بدبي اليوم بمناسبة زفاف نجليهما سهيل محمد سهيل بن عويضان العامري على كريمة سهيل سليم بالغاليّه العامري، وعلي عبدالله سعيد بالحب العامري على كريمة حمد راشد بن غدير الكتبي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.