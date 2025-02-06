منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، أحمد الصفدي.

وتبادل سموه والصفدي الأحاديث الودية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، وعدد من كبار المسؤولين.