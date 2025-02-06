حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج الدورة الـ 25 في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاحتفال الذي أقامته كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، بمناسبة تخريج دورة المرشحين البحريين الـ25، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع إبراهيم ناصر العلوي، وعدد من كبار الضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.

وكرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الحفل، المتفوقين من الخريجين، مهنئاً إياهم على تميزهم وأدائهم المشرف، معرباً عن فخره بما حققه أبناء الوطن من مستوى متقدّم، كما التقط سموه في الختام الصور التذكارية مع الخريجين، متمنياً لهم كل التوفيق في مقتبل مرحلة جديدة ينتقلون إليها، لمواصلة جهودهم في خدمة الوطن، والعمل على إعلاء شأنه، من خلال انضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة الباسلة.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت اليوم حفل تخريج الدورة الـ25 من كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية.. هذه الكلية تمثّل صرحاً أكاديمياً وعسكرياً شامخاً يرفد الوطن بخبرات وقيادات تتحمل مسؤولياتها بكل اقتدار.. نبارك لهذه الكوكبة من شبابنا تخرجهم، ونسأل الله أن يوفقهم في خدمة وطننا الغالي وإعلاء شأنه».

وألقى قائد كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، العميد الركن سعيد سالم القايدي، كلمة توجّه فيها بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لرعايته وحضوره حفل تخريج كوكبة من شباب الوطن في الكلية البحرية، التي تعدّ صرحاً أكاديمياً حضارياً متطوراً، وتستقبل طلبتها من مختلف دول العالم، مؤكداً أن تخريج دفعة جديدة من المرشحين البحريين يعكس التزام الكلية بتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على حماية الوطن ومياهه الإقليمية.

كما رفع قائد الكلية أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، لما توليه من رعاية واهتمام لشؤون وزارة الدفاع، ودعم مسيرة نجاح كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، مشيداً بالمستوى المتقدّم الذي وصل إليه المرشحون البحريون، من خلال برامج التدريب الأكاديمي والعملي التي تلقوها، وتضمنت تدريبات ميدانية متقدمة، ومحاكاة عمليات بحرية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الأمن والدفاع البحري.

. الكلية البحرية تشكّل صرحاً أكاديمياً حضارياً متطوراً، وتستقبل طلبتها من مختلف دول العالم.