«الإمارات للتطوير التربوي» تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا

أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للعام 2025-2026، مع استقبال طلبات التقديم حتى 30 مايو 2025.

وتستهدف الكلية التربويين من حاملي شهادة البكالوريوس، الذين يسعون لتطوير مهاراتهم القيادية والتربوية من خلال برامج معتمدة دولياً، تدمج البحوث والتعلّم العملي، وتتماشى مع القيم الثقافية لدولة الإمارات.

وقالت مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، الدكتورة مي ليث الطائي، إن الكلية تؤمن بإمكانات التربويين وشغفهم في مواصلة التعليم وتطوير مهاراتهم، مشيرة إلى أن الكلية تهدف إلى توفير فرص واعدة لهذه الطاقات، من خلال برامج أكاديمية تدعم الابتكار والقيادة، سواء للمبتدئين أو الراغبين في تعزيز خبراتهم أو تولي المناصب القيادية في التعليم.

ولفتت إلى أن دمج الاستراتيجيات البحثية والخبرات العملية يعزز ارتباط الخريجين بتراثنا الثقافي، ما يضمن تأهيلهم لقيادة مستقبل التعليم في الدولة، وتحقيق تأثير مستدام في المدارس والمجتمع.

وتشمل البرامج المتاحة ماجستير التربية في الابتكار والقيادة التربوية، ودبلوم الدراسات العليا في التربية للمرحلة الابتدائية والثانوية، ودبلوم التربية أثناء الخدمة.

وتم تطوير هذه البرامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، لضمان توافقها مع أولويات التعليم في الدولة.

وتهدف الكلية إلى تأهيل التربويين لمواكبة التحديات المستقبلية في قطاع التعليم، وتعزيز قدراتهم على القيادة والابتكار، مع توفير فرص توظيف وتطور مهني للخريجين.